Disparition au Vésinet : Hafsa, 11 ans, retrouvée saine et sauve

L’inquiétude est levée. Hafsa, 11 ans, portée disparue depuis six jours au Vésinet (Yvelines), a été retrouvée saine et sauve, annonce ce lundi 16 juin 2025 la direction interdépartemtale de la police nationale (DIPN), sans apporter plus de précisions.



La jeune fille s’est présentée d’elle-même, entourée de ses proches, au commissariat de Saint-Germain-en-Laye. Elle était activement recherchée depuis le 11 juin, après avoir quitté le domicile familial en fin de journée, sans donner de nouvelles.