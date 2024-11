Dieppe. Pour 1 000€ le passage d'un migrant, elles écopent de 18 mois de prison ferme

Deux femmes qui envisageaient de faire passer un clandestin afghan en Grande-Bretagne, via un ferry assurant la liaison Dieppe - Newhaven, ont été condamnées chacune à une peine de 18 mois de prison ferme, par le tribunal judiciaire de Dieppe (Seine-Maritime).Le mardi 12 novembre, la conductrice d'une Renault Mégane et sa passagère avaient été contrôlées par les forces de l'ordre alors qu'elles s'apprêtaient à embarquer à bord d'un ferry à destination de la Grande-Bretagne. Lors de la fouille du véhicule , les policiers avaient constaté la présence d'un homme de 28 ans, de nationalité afghane. Ce passager clandestin comptait rejoindre l'autre rive de la Manche.Selon leurs déclarations aux enquêteurs, les deux femmes âgées de 26 et 29 ans et domiciliées respectivement dans le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis, en région parisienne, devaient toucher chacune 1 000€ pour permettre à ce migrant de gagner la Grande-Bretagne.Dix-huit mois de prison ferme : le jeu n'en valait pas vraiment la chandelle. Les deux femmes dorment aujourd'hui en prison.