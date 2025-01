Deuxième cas d’influenza aviaire hautement pathogène confirmé dans l’Eure : renforcement des mesures sanitaires

Les résultats des prélèvements complémentaires réalisés lors de ces opérations ont confirmé la présence du virus dans l’exploitation, renforçant la nécessité de mesures strictes pour limiter la propagation.



L’arrêté préfectoral publié ce mardi 7 janvier prévoit :



Une zone de protection (3 km) incluant Le Bois-Hellain, La Chapelle-Bayvel, Martainville, Saint-Symphorien et Vannecrocq.



Une zone de surveillance (3 à 10 km) étendue à plusieurs communes de l'Eure : Beuzeville, Boulleville, La Lande-Saint-Léger, Saint-Maclou, Saint-Sulpice-de-Grimbouville, Le Torpt et à trois communes du Calvados : Beuzeville, Boulleville et Bonneville-la-Louvet



Dans ces zones, les mouvements de volailles et d’oiseaux captifs sont strictement interdits, sauf dérogation exceptionnelle délivrée par la direction départementale de la protection des populations (DDPP).