Deux véhicules se percutent à un carrefour à Criquetot-l'Esneval : neuf blessés, dont cinq enfants

Criquetot-l'Esneval (Seine-Maritime) - Une collision s'est produite rue du Temple, au niveau d'une intersection à Criquetot-l'Esneval, dans le pays de Caux (Seine-Maritime). Deux véhicules ont été impliqués vers 17 heures.



Le bilan définitif communiqué par les sapeurs-pompiers fait était de neuf victimes, quatre adultes âgés entre 32 et 35 ans et cinq enfants de 7 à 12 ans. Tous ont été blessés légèrement. Ils ont été transportés dans un état d'urgence relative vers le centre hospitalier Jacques-Monod à Montivilliers, près du Havre.



L'intervention a mobilisé sur les lieux seize sapeurs-pompiers avec six véhicules de secours routier.



Les constatations ont été effectuées par la gendarmerie.