Deux personnes âgées retrouvées mortes dans l’incendie de leur pavillon à Beaubec-la-Rosière en Seine-Maritime

Un dramatique incendie s’est déclaré ce matin sur la route de la Rosière, à Beaubec-la-Rosière, en Seine-Maritime. Malgré l’intervention rapide des sapeurs-pompiers, deux personnes âgées ont perdu la vie.



L’alerte a été donnée à 8h57, signalant une fumée importante s’échappant d’un pavillon, où deux personnes étaient supposées se trouver. À leur arrivée, les secours ont découvert un incendie localisé dans une chambre du premier étage de la maison, avec une victime en arrêt cardio-respiratoire et une autre manquante à l’appel.



Face à la gravité de la situation, 14 engins et une trentaine sapeurs-pompiers ont été dépêchés sur place avec quatorze engins.



Une lance a été déployée pour maîtriser le sinistre, tandis qu’une équipe spécialisée en sauvetage-déblaiement a été engagée afin d’évaluer la structure du bâtiment.



Malheureusement, les secours n’ont pas pu sauver les deux occupants du pavillon, âgés de 88 et 86 ans, qui ont été retrouvés décédés.



Une enquête devra déterminer les causes exactes de l’incendie.