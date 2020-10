Deux mineurs isolés se font voler téléphone et argent par trois individus à Trappes (Yvelines)

Deux adolescents de 13 et 16 ans ont été victimes d’un vol avec violences cette nuit de mercredi à jeudi à Trappes (Yvelines).



Les faits se sont produits vers 2 heures du matin dans la rue, au square Yves-Farge.

Trois individus s’en sont pris aux deux jeunes « mineurs isolés » qui ont été menacés avec un couteau. Les agresseurs leur ont dérobé un téléphone portable et 200€, avant de s’engouffrer dans une Renault Clio et de prendre la fuite.



Les recherches ont permis aux policiers de retrouver le véhicule et d’interpeller les occupants, trois hommes de 19, 20 et 24 ans. Ils ont été placés en garde à vue pour vol sous la menace d’un couteau.



Les victimes n’ont pas été blessées.