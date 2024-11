Deux graves accidents de la route en Seine-Maritime mobilisent d’importants moyens de secours

À peine quelques minutes plus tard, à 14h50, un autre accident a eu lieu sur la D915 à Saint-Aubin-sur-Scie, près de Dieppe. Un carambolage impliquant quatre véhicules légers a fait sept victimes. Parmi elles, cinq personnes sont blessées légèrement, tandis que deux autres sont sorties indemnes. Deux des blessés légers sont restés bloqués dans leur véhicule et ont nécessité une opération de désincarcération en cours de traitement par les pompiers.



Ce second accident a mobilisé sept engins et 22 sapeurs-pompiers. La gestion de la circulation a également été fortement impactée sur cet axe très fréquenté.



Dans les deux cas, les forces de l’ordre ont ouvert des enquêtes pour déterminer les circonstances précises de ces accident.