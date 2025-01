Deux blessés graves et dix blessés légers dans l'effondrement d’une terrasse à Bois-Guillaume, près de Rouen

Dans la soirée de ce vendredi, peu après 23 heures, un dramatique accident s’est produit au 176, rue Roger-Gobbé à Bois-Guillaume, en Seine-Maritime. Une terrasse en bois située au premier étage d’une maison individuelle s’est effondrée alors qu’une trentaine de jeunes gens âgés entre 2007 et 2009, qui passaient la soirée ensemble, s’y trouvait à environ trois mètres de hauteur.



Le bilan est lourd : deux adolescents de 16 et 15 ans ont été grièvement blessés, mais leurs jours ne sont pas en danger, tandis que dix autres ont subi des blessures légères et ont été évacuées vers le CHU Charles-Nicolle et d’autres hôpitaux du secteur. Vingt autres jeunes indemnes, ont pu être examinés sur place.