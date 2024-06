Départ de feu chez Flexifrance au Trait : quatre employés incommodés par les fumées

Neuf salariés de la société Flexifrance située rue Aristide-Briand au Trait (Seine-Maritime) ont été légèrement incommodés lors d’un incendie, ce mardi 11 juin vers 14 heures.



Un feu s’est déclaré sur une machine de fabrication de flexibles. Neuf employés ont été légèrement intoxiqués par les fumées. Quatre d’entre eux âgés de 30, 29, 26 et 26 ans ont été transportés dans un état d'urgence relative au CHU Rouen.



Douze sapeurs-pompiers sont intervenus avec cinq engins et une équipe du service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR).