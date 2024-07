Dans l'Eure, les candidats du Nouveau front populaire se retirent pour faire barrage au RN

Les candidats aux élections législatives qualifiés pour le second tour de scrutin de dimanche prochain avaient jusqu'à ce mardi soir pour se faire connaître en préfecture. Dans l'Eure, au soir du premier tour, dimanche 30 juin, ils étaient douze à pouvoir prétendre à solliciter les suffrages des électeurs dans les cinq circonscriptions. Ce qui présageait trois duels et deux triangulaires.



Finalement, les deux candidats du Nouveau front populaire (NFP) arrivés en troisième position dans la 1ʳᵉ et 5ᵉ circonscription, respectivement Christine Le Bonté (21,58 %) et Pierre-Yves Jourdain (21,28 %) ont décidé de retirer leur candidature pour le second tour, afin de faire barrage au Rassemblement national de Jordan Bardella.



Voici la liste (par ordre d'inscription à la préfecture) des candidats en lice dans chacune des circonscriptions :