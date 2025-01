Cyclistes percutées à Rouen : une enquête est ouverte pour meurtre et tentative de meurtre

Des policiers municipaux ont poursuivi la camionnette, relayés ensuite par les gendarmes, qui sont parvenus à établir un contact téléphonique avec la conductrice, selon le procureur. Pendant cette course-poursuite, la conductrice a commis plusieurs autres infractions avant d’être interceptée à Buchy, où elle a été arrêtée et placée en garde à vue.



Le procureur Sébastien Gallois a également indiqué qu'au moins trois autres personnes – un cycliste, un piéton et un automobiliste –, ainsi que des policiers municipaux, avaient été mis en danger.



Dans la camionnette, les gendarmes ont découvert quatre armes de catégorie C ou D, soumises à déclaration ou à autorisation.



Les premières investigations ont révélé que son employeur avait signalé son départ avec le véhicule utilitaire peu avant les faits, ayant relevé des intentions suicidaires. La conductrice, jusque-là « inconnue de la justice et de tout autre service », a tenu des propos incohérents lors de sa garde à vue sans toutefois de connotation idéologique ou religieuse.