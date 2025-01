Crues en Seine-Maritime : débordements attendus sur l’Epte entre Gournay-en-Bray et Gisors

Les précipitations des derniers jours ont saturé les sols et entraîné une réaction marquée du cours d’eau. Sur la partie amont du tronçon, dans le secteur de Gournay-en-Bray, les pluies enregistrées jusqu’au 30

janvier à midi ont provoqué une forte montée des eaux. Le niveau maximal a été atteint et la décrue est désormais amorcée. Toutefois, des débordements significatifs sont attendus dans les prochaines

24 heures entre Gournay-en-Bray et Gisors.



Le service de prévision des crues « Seine aval-Côtiers Normands » a maintenu l’Epte en état de vigilance orange pour risque de crues (niveau 3 sur une échelle de 4) à 6 heures ce vendredi 31 janvier.