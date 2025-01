Coup de couteau mortel à Évreux : la victime avait 14 ans, l'auteur présumé est âgé de 16 ans

Un jeune homme de 14 ans est décédé après avoir été victime d’un coup de couteau. Le drame s’est produit dans la soirée d’hier (entre 20h et 21h) vendredi 10 janvier, dans le quartier de La Madeleine à Évreux (Eure). Pour une raison encore indéterminée, une altercation a éclaté entre deux mineurs, l’un âgé de 16 ans et l’autre de 14 ans. Lors de cette confrontation, le plus âgé a porté " au moins " un coup de couteau au thorax du plus jeune. La blessure s’est révélée mortelle.



Dans un état très grave, la victime a été transportée par sa famille aux urgences de la clinique Pasteur, où son décès a été déclaré par un médecin de l’établissement.