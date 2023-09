Contrôles d'alcoolémie près de Rouen : 110 conducteurs dépistés, 19 infractions relevées et 8 véhicules immobilisés

Une vaste opération de contrôles routiers a été mise en place par les services de police, mercredi 27 septembre entre 12h45 et 14h, au rond-point des Bruyères à Sooteville-lès-Rouen et rue Girardin au Petit-Quevilly (Seine-Maritime). Elle a mobilisé 21 policiers nationaux, dont ceux de la brigade motocycliste de sécurité routière, et 8 policiers municipaux.



Quelque 110 conducteurs et conductrices ont fait l'objet d'un dépistage d'alcoolémie et pour huit d'entre eux d'un dépistage salivaire aux stupéfiants. Aucune infraction n'a été constatée en matière d'alcoolémie. En revanche, un Sottevillais de 32 ans a été contrôlé positif aux stupéfiants. Son véhicule, une Toyota Yaris, a été immobilisé et placée en fourrière.