Confinement et violences conjugales : un mari interpellé à Marly-le-Roi (Yvelines)

Un homme de 45 ans a été placé en garde à vue pour violences conjugales. Mardi 24 mars, vers 23 heures, à Marly-le-Roi une dispute a éclaté au sein d’un couple en instance de divorce et « supportant difficilement le confinement », selon une source policière.



Le différend a dégénéré et le mari a giflé sa conjointe. Alerté, un équipage de police s’est présenté au domicile, avenue de Saint-Germain, et a interpellé l’auteur des violences qui a été conduit au commissariat de Saint-Germain-en-Laye pour être entendu sur le déroulement des faits.



L’état de santé de la victime, âgée de 46 ans, n’a pas nécessité un transport en milieu hospitalier.