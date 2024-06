Collision entre une moto et une voiture sur le boulevard de l'Europe à Rouen : un blessé transporté à l'hôpital

Une collision a eu lieu ce mardi peu avant 17 h 30, sur le boulevard de l'Europe à Rouen (Seine-Maritime). Elle a impliqué une moto et une voiture au niveau de la station de métro Europe.



Sur place, les secours ont procédé à la sécurisation de la zone d'intervention et pris en charge le pilote du deux-roues qui a été transporté vers un centre hospitalier. La nature des blessures de la victime ainsi que son âge n'ont pas été communiqués.



L'intervention a mobilisé six sapeurs-pompiers avec deux véhicules de secours routier.