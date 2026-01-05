Circulation restreinte et vitesse abaissée en Île-de-France : des mesures exceptionnelles jusqu’à mardi matin

À compter de ce lundi 5 janvier à 14 heures et jusqu’au mardi 6 janvier à 10 heures, la circulation est interdite à plusieurs catégories de véhicules sur les axes concernés par le périmètre d’application territorial du PNVIF (Plan neige verglas en Ile-de-France) , tels que définis par arrêté préfectoral. Sont notamment visés les poids lourds dédiés au transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes ainsi que les véhicules transportant des matières dangereuses.



Dans le même temps, une limitation de vitesse à 80 km/h est instaurée pour l’ensemble des véhicules circulant sur ces axes, sur toute la durée de la mesure.