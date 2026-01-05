Circulation restreinte et vitesse abaissée en Île-de-France : des mesures exceptionnelles jusqu’à mardi matin

La vitesse est réduite à 80 km/ pour tous les véhicules en Iïle-de-France - Illustration infonormandie
À compter de ce lundi 5 janvier à 14 heures et jusqu’au mardi 6 janvier à 10 heures, la circulation est interdite à plusieurs catégories de véhicules sur les axes concernés par le périmètre d’application territorial du PNVIF (Plan neige verglas en Ile-de-France) , tels que définis par arrêté préfectoral. Sont notamment visés les poids lourds dédiés au transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes ainsi que les véhicules transportant des matières dangereuses.
Dans le même temps, une limitation de vitesse à 80 km/h est instaurée pour l’ensemble des véhicules circulant sur ces axes, sur toute la durée de la mesure.
Dépassements strictement encadrés
Autre restriction majeure : l’interdiction de dépassement. Celle-ci s’applique, sur la même plage horaire, à de nombreux véhicules, y compris ceux assurant le transport de personnes. Les transports en commun, autobus et autocars (articulés ou non), véhicules affectés au transport d’enfants, ainsi que les poids lourds bénéficiant d’une dérogation spécifique, ne sont pas autorisés à effectuer des manœuvres de dépassement.
Ces dispositions visent à sécuriser les déplacements et à fluidifier le trafic dans un contexte jugé sensible par les autorités. Les automobilistes sont appelés à redoubler de vigilance et à adapter leurs trajets en conséquence.
