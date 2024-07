Cinq jeunes gens blessés après avoir percuté un mur avec leur voiture à Breteuil, dans l'Eure

Cinq jeunes gens, âgés de 24 à 27 ans, ont été blessés, dont un grièvement, dans un accident de la route, ce samedi matin vers 6 h 30 dans l'Eure. Pour une cause indéterminée, la voiture, à bord de laquelle ils se trouvaient, a percuté le mur d'une propriété située rue Théodore-Pierre à Breteuil. Selon toute hypothèse, le conducteur aurait perdu le contrôle du véhicule, seul en cause.



Vingt sapeurs-pompiers ont été dépêchés sur les lieux. À leur arrivée, la voiture était sur le flanc et quatre des cinq occupants étaient sortis de l'habitacle. Seul, un homme de 24 ans était incarcéré à bord.