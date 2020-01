Christian, 21 ans, a disparu depuis le 13 janvier au Pecq : la police des Yvelines lance un appel à témoin

Le commissariat de police de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) a lancé un appel à témoin suite à la disparition de ce jeune homme de 21 ans.



Christian a été vu pour la dernière fois le lundi 13 janvier dernier a l’arrêt de bus Jean-Jaurès au Pecq. Depuis, il n’a pas donné signe de vie depuis cette date. Il n’a aucun document d’identité ni de téléphone portable sur lui.



Son signalement : il mesure 1,78 m, a les cheveux courts et noirs, les yeux marrons et est de corpulence mince.



Il était vêtu au moment de sa disparition d’une doudoune noire The North Face, d’un bonnet gris et de baskets.



Toute personne susceptible de disposer de renseignements concernant Christian, est invitée à contacter le 01 39 10 91 00 ou 91 28.