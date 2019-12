Chantier de construction en panne après le vol de l’ordinateur de la grue aux Mureaux (Yvelines)

Un chantier de construction d’habitations aux Mureaux (Yvelines) s’est retrouvé temporairement au chômage technique. Non pas à cause d’intempéries mais tout bêtement d’un vol. Le vol d’un ordinateur permettant de faire fonctionner une grue ! Du coup le chef de chantier a dû arrêter les travaux provisoirement.



Les faits ont été signalés à la police ce lundi 23 décembre vers 14 heures. Ils se sont déroulés au cours de la nuit, rue Pierre-Lefaucheux.



La société de construction n’a pas été en mesure, dans un premier temps, d’établir le montant du préjudice subi.



Le commissariat des Mureaux a ouvert une enquête et ne désespère pas retrouver le ou les auteurs.