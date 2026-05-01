Disparition inquiétante dans le Calvados : un appel à témoins lancé pour retrouver une adolescente de 12 ans

Samalhya Charpentier n’a plus donné de nouvelles depuis la nuit du jeudi 30 avril au vendredi 1er mai 2026. L’adolescente a été vue pour la dernière fois dans la commune de Vignats, où elle réside, à proximité de Falaise.



Selon les éléments communiqués par les gendarmes, la jeune fille mesure environ 1,56 mètre, de corpulence moyenne. Elle ne porte pas systématiquement ses lunettes.



Au moment de sa disparition, elle serait partie avec deux sacs à dos : un modèle Eastpak avec des motifs gris et un autre sac noir de marque Decathlon. Elle aurait également emporté une housse de couette verte représentant des animaux de la savane.



Autre élément important : elle ne dispose ni de téléphone portable ni de moyen de paiement, ce qui complique sa localisation. Elle pourrait se déplacer à l’aide d’une trottinette beige.



Comment aider les enquêteurs



Toute personne ayant aperçu cette adolescente ou disposant d’informations susceptibles de faire avancer les recherches est invitée à contacter la brigade de gendarmerie de Falaise au 02 31 41 65 50 ou à composer le 17.