Avec l’aide de la police, il tend un piège au vendeur de sa motocross volée, près de Rouen

Plus tôt, le propriétaire d’une motocross a repéré sur le site Le Bon Coin son engin qui a été volé. Il prend alors contact avec le vendeur et lui faisant miroiter qu’il est intéressé par l’acquisition du deux roues fixe un rendez-vous avec lui, dans un endroit précis à Notre-Dame-de-Bondeville.



La victime prévient préalablement la police qui monte une souricière. A l’heure fixée, ce dimanche soir, la victime voit un homme arriver au guidon de « sa » moto. Il est suivi par un autre en voiture. Sans attendre, les policiers se présentent et interpellent les deux suspects qui n’opposent aucune résistance..



Celui qui pilote la moto, un homme âgé de 26 ans et originaire de Bobigny en Seine-Saint-Denis, est placé en garde à vue pour recel de vol. Le conducteur de la voiture, âgé de 29 ans et domicilié à Gravigny près d’Évreux (Eure) est laissé libre. Il fera l’objet d’une convocation ultérieure.