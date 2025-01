Après Le Havre, Rouen : cinq lycées et la mairie visés par de fausses alertes à la bombe

Lors de chaque alerte à la bombe, rappelle encore la préfecture, une enquête est ouverte pour identifier l'auteur. « Lors de précédents événements de ce type, plusieurs personnes ont été interpellées et sévèrement condamnées. »



Plus tôt, dans l’après-midi, l’hôtel de ville et le lycée François 1er ont dû être évacués pour les mêmes raisons. Les recherches effectuées par les services de police et les démineurs n’ont pas permis de découvrir ni engin explosif ni colis suspect.



Samedi, en fin de matinée, à Rouen déjà, l'hôtel de ville et les lycées Flaubert et Jeanne d'Arc avaient dû être évacués en raison également d'une alerte à la bombe