Appel à témoins. Qui a vu cette jeune fille de 14 ans, elle a disparu depuis le 28 mai près de Rouen

Les services de police de Rouen (Seine-Maritime) ont lancé un appel à témoins suite à la disparition inquiétante d’une adolescente, Rockia Moukouyi.Âgée de 14 ans, la jeune fille a disparu depuis le mardi 28 mai à Petit-Couronne, près de Rouen, et n’a pas donné signe de vie depuis.De corpulence un peu forte, elle mesure 1,60 m, a les cheveux noirs avec des nattes et les yeux noirs.Elle était vêtue d’une doudoune noire et blanche et portait un sac à dos noir et blanc Nike.Toute personne susceptible de disposer d’informations la concernant ou qui viendrait à la rencontrer est invitée à contacter l’hôtel de police de Rouen, au 02 32 81 25 57 ou 25 58