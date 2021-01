Affrontements entre bandes de jeunes : un adolescent blessé grièvement dans les Yvelines

Vers 18 heures, plusieurs appels de témoins de la scène avisent les services de police qu’une bagarre oppose deux bandes du quartier des Saules et du quartier des Près. Immédiatement, des équipages de police secours sont dépêchés sur les lieux. A leur arrivée, il n’y a plus personne. Trois jeunes sont cependant aperçus en train de prendre la fuite en courant.



Lors des recherches, les policiers remarquent alors, à hauteur du Mac Donald, un adolescent qui semble mal en point : il présente des blessures par arme blanche au niveau des jambes. Le jeune homme ayant perdu connaissance, les gardiens de la paix font appel aux sapeurs-pompiers. Grièvement blessée, la victime, âgée de 16 ans et domiciliée à Montigny, est transportée à l'hôpital Percy de Clamart (Hauts-de-Seine) avec un pronostic vital engagé.