Achères : un mineur interpellé après un vol par effraction, il crache sur un policier lors de son arrestation

Grâce au signalement transmis par la femme, les policiers localisent le suspect un peu plus tard en gare d’Achères. Lors de son interpellation, le jeune homme se montre particulièrement virulent : il refuse de décliner son identité, se rebelle, et crache sur un fonctionnaire de police.



Le mis en cause, âgé de 17 ans, a été placé en garde à vue. Il devra répondre de vol par effraction, rébellion, outrage et refus de se soumettre au contrôle d'identité. La victime, une femme de 64 ans, n’était pas présente au moment des faits.



Une enquête est en cours pour déterminer si le jeune homme connaissait les lieux ou a agi au hasard.