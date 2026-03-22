Achères : un homme interpellé pour exhibition sexuelle en pleine rue

L'exhibitionniste présumé a été interpellé par la police peu après les faits reprochés - Illustration
Un homme de 28 ans a été interpellé samedi en début de soirée à Achères (Yvelines), après un signalement pour des faits d’exhibition sexuelle en pleine rue.
Selon une source policière une femme de 23 ans a alerté vers 18h30 les forces de l’ordre après avoir aperçu un individu en train de se masturber à la vue des passants, allée des Vanneaux. Elle a pu fournir une description précise permettant ainsi de localiser l’auteur présumé.
Selon une source policière une femme de 23 ans a alerté vers 18h30 les forces de l’ordre après avoir aperçu un individu en train de se masturber à la vue des passants, allée des Vanneaux. Elle a pu fournir une description précise permettant ainsi de localiser l’auteur présumé.
Reconnu formellement par la victime
Sur place, les policiers ont contrôlé un homme correspondant au signalement. Il a été formellement reconnu par la jeune femme comme étant l’auteur des faits. L’individu a immédiatement été interpellé.
Aucune information supplémentaire n’a été communiquée à ce stade sur les suites judiciaires.
Aucune information supplémentaire n’a été communiquée à ce stade sur les suites judiciaires.