Achères : un homme interpellé pour exhibition sexuelle en pleine rue

Un homme de 28 ans a été interpellé samedi en début de soirée à Achères (Yvelines), après un signalement pour des faits d’exhibition sexuelle en pleine rue.



Selon une source policière une femme de 23 ans a alerté vers 18h30 les forces de l’ordre après avoir aperçu un individu en train de se masturber à la vue des passants, allée des Vanneaux. Elle a pu fournir une description précise permettant ainsi de localiser l’auteur présumé.