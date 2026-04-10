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Accident sur la N338 près de Rouen : une femme blessée après une collision avec un poids lourd

SEINE-MARITIME


Vendredi 10 Avril 2026 - 10:19

Un accident entre une voiture et un poids lourd a perturbé la circulation, ce vendredi matin, sur la N338 entre Rouen et Petit-Couronne. Une femme de 47 ans, blessée, a été transportée au CHU de Rouen.




La conductrice du véhicule a été transportée par les sapeurs-pompiers au CHU de Rourn - illustration
La conductrice du véhicule a été transportée par les sapeurs-pompiers au CHU de Rourn - illustration
Une collision s’est produite ce matin vers 8 h 15 sur la N338, dans le sens Rouen vers Petit-Couronne, en Seine-Maritime. L’accident a impliqué un véhicule léger et un poids lourd.

Sur place, les secours ont pris en charge la conductrice de la voiture, une femme de 47 ans, classée en urgence relative. Elle a été évacuée vers le CHU de Rouen. Deux autres personnes sont sorties indemnes de l’accident : le chauffeur du poids lourd et un adolescent de 16 ans, passager de la voiture.

Circulation réduite pendant l’intervention

Dix sapeurs-pompiers ont été mobilisés avec quatre engins, ainsi que la police et les services de la voirie. Le temps des opérations de reconnaissance, de balisage et de secours, la circulation a été réduite sur cet axe très fréquenté de l’agglomération rouennaise.
 



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