Accident sur la N338 près de Rouen : une femme blessée après une collision avec un poids lourd

SEINE-MARITIME

Un accident entre une voiture et un poids lourd a perturbé la circulation, ce vendredi matin, sur la N338 entre Rouen et Petit-Couronne. Une femme de 47 ans, blessée, a été transportée au CHU de Rouen.