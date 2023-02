Accident sur l'A10 dans les Yvelines : le conducteur s'enfuit abandonnant ses passagers blessés

A l'arrivée des secours, le conducteur avait pris la fuite abandonnant sur place ses trois passagers. Parmi eux, une femme et un homme de 23 et 25 ans, secourus par les sapeurs-pompiers. Grièvement blessées, leur état a été jugé critique par les secours. Les deux victimes ont reçu les premiers soins d'urgence par l'équipe du SMUR dépêchée sur les lieux et ont été transportées, en urgence absolue, vers le centre hospitalier André-Mignot, au Chesnay près de Versailles.



Plus légèrement blessé, le troisième passager, une femme, a été conduit à l'hôpital de Rambouillet.



La RN 10 a dû être fermée à la circulation le temps des opérations de secours.



Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances de l'accident et d'identifier la personne qui était alors au volant.