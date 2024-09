Accident spectaculaire près de Forges-les-Eaux : une voiture tombe sur les voies SNCF, une femme blessée

La SNCF a procédé à l'arrêt et l'isolation électrique des voies, impliquant l’arrêt d’un ou deux trains de fret et de voyageurs.



« Un dépanneur a été demandé, et la remise en service des voies est prévue après vérification pour un temps estimé à quelques heures », relate le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76).



La D9 a été coupée à la circulation dans les deux sens le temps de l’évacuation du véhicule immobilisé sur les voies.



Un représentant de la mairie est venu sur les lieux. La gendarmerie a ouvert une enquête qui déterminera les circonstances de l’accident.