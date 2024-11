Accident mortel près de Rouen : le jeune homme de 17 ans conduisait sans être titulaire du permis

Le drame s'est produit aux alentours de 7 h 30. Le véhicule transportait trois occupants, et non quatre comme l'avait été indiqué dans un premier temps aux secours. Le plus jeune, un adolescent de 17 ans, était au volant au moment de l'accident. Selon les éléments recueillis par la police, la jeune femme, âgée de 18 ans, se trouvait assise sur les genoux du passager avant, le véhicule utilitaire ne disposant que de deux places.



Tout indique que le jeune conducteur a perdu le contrôle du véhicule pour une raison qui reste à déterminer. Le choc a été particulièrement violent. La jeune femme a été retrouvée en arrêt cardiorespiratoire à l'arrivée des secours et n'a pas pu être réanimée. Elle a été déclarée décédée sur place par le médecin du SMUR.



Le conducteur a été pris en charge par les secours, souffrant d'une suspicion de fracture du fémur, tandis que le deuxième passager, un jeune homme tout juste majeur, présentait des douleurs cervicales.