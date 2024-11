Tragique accident près de Rouen : un mort et un blessé grave dans une voiture encastrée dans un arbre

Le drame est survenu aux alentours de 7h30 ce matin rue des Anémones à Saint-Étienne-du-Rouvray, près de Rouen. Pour une raison inconnue, une voiture a terminé sa course contre un arbre. Les sapeurs-pompiers arrivés sur place ont dénombré trois victimes et la quatrième avait quitté les lieux.



Deux des occupants avaient été sortis du véhicule, dont une jeune femme de 18 ans, en arrêt cardio respiratoire. Malgré les soins prodigués, elle a été déclarée décédée par le médecin de la structure mobile d’urgence et de réanimation (SMUR).