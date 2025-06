Accident grave à Montigny-le-Bretonneux (Yvelines) : un motard perd la vie

Pour les conducteurs circulant sur l’A12 et souhaitant rejoindre Trappes ou Rambouillet via la N10, il est recommandé d’emprunter la sortie Fontenay-le-Fleury et de suivre la direction “PL toute direction”, qui permet de contourner la zone impactée.



Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances de ce drame.



Dernière minute : la circulation a été rétablie dans les deux sens sur l’A12 en milieu d’après-midi.