Accident ferroviaire en Seine-Maritime : un TER percute une voiture vide sur un passage à niveau à Yvetot

Un accident spectaculaire s’est produit ce soir au passage à niveau n°57 à Yvetot (Seine-Maritime). Juste avant 20 heures, un TER transportant plus de 200 passagers a percuté une voiture abandonnée sur les rails. Heureusement, le véhicule était vide, évitant ainsi un bilan plus dramatique. Toutefois, cet incident a provoqué l’interruption totale du trafic ferroviaire dans les deux sens sur la ligne entre Paris et Le Havre.Dès leur arrivée sur les lieux, les secours ont constaté que les lignes électriques alimentant les trains étaient encore sous tension, ce qui a compliqué leur intervention. Pas moins de 17 sapeurs-pompiers et cinq engins ont été mobilisés pour mener des actions de reconnaissance et évaluer l’impact de la collision.