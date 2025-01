Accident entre deux voitures sur l’A150 : cinq blessés, dont deux graves, l'autoroute fermée entre Barentin et Yvetot

Les secours ont rapidement procédé à la reconnaissance et la sécurisation des lieux pour éviter tout risque supplémentaire, notamment en raison de la circulation dense sur cet axe. Puis ils ont pris en charge les victimes, dont trois étaient incarcérées dans les véhicules accidentés. .



Les dernières informations communiquées par le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76) à 10 heures, font état de deux blessés graves, un homme de 29 ans, désincarcéré et transporté par l’hélicoptère VIKING 76 et un homme de 30 ans, désincarcéré et transporté par véhicule de secours et d’assistance aux victimes.



Trois autres blessés, en urgence relative, ont été pris en charge : un homme de 22 ans, une femme de 26 ans, et un sapeur-pompier de 57 ans.



Toutes les victimes ont été transportées au CHU de Rouen.