Accident de personne sur la ligne SNCF : les trains à l'arrêt entre Valognes et Cherbourg (Manche)

Un accident de personne a été signalé ce dimanche vers 16 h 30 sur le secteur de Valognes (Manche), perturbant fortement la circulation ferroviaire entre Valognes et Cherbourg. La circulation est interrompue dans les deux sens de circulation, le temps d'effectuer les vérifications de sécurité nécessaires., prévient la SNCF sur ses réseaux sociaux. Six trains sont directement concernés par cette interruption.



Les agents SNCF et les services de secours sont arrivés sur place afin de procéder aux diagnostics préliminaires et d'entamer l'enquête liée à cet incident. L'heure de reprise du service normal est estimée à 19 h 30.



Les voyageurs du train 3313, arrêtés sur les voies, seront évacués et pris en charge par car jusqu'à Cherbourg. Quant au train 3318 il desservira uniquement l'axe Caen > Paris Saint-Lazare, avec un retard estimé de 10 minutes.