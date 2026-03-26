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Accident à Picauville (Manche) : le conducteur recherché pour délit de fuite s’est présenté à la gendarmerie



Jeudi 26 Mars 2026 - 10:41



Recherché depuis l’accident survenu mardi 24 mars à Picauville, le conducteur mis en cause s’est rendu mercredi à la brigade de Sainte-Mère-Église. L’appel à témoins est levé.



Suite à l’appel à témoins lancé par les enquêteurs, le conducteur du véhicule en cause dans l’accident s’est présenté de lui-même à la gendarmerie de Sainte-Mère-l’Église - illustration Adobe Stock
Suite à l’appel à témoins lancé par les enquêteurs, le conducteur du véhicule en cause dans l’accident s’est présenté de lui-même à la gendarmerie de Sainte-Mère-l’Église - illustration Adobe Stock
Le conducteur recherché après l’accident de la circulation survenu le 24 mars 2026 à Picauville, dans la Manche, s’est finalement présenté de lui-même mercredi à la brigade de gendarmerie de Sainte-Mère-Église.

Selon la gendarmerie, il a été placé en garde à vue et a reconnu être l’auteur des faits. L’enquête judiciaire se poursuit désormais pour faire toute la lumière sur les circonstances de l’accident.

Fin de l’appel à témoins

Les militaires annoncent en conséquence la fin des recherches engagées ces derniers jours. Ils remercient également les personnes ayant relayé massivement l’appel à témoins, saluant des partages jugés déterminants dans l’avancée du dossier.

Pour mémoire, l’accident s’était produit mardi 24 mars à Picauville. Le conducteur impliqué avait alors quitté les lieux. La gendarmerie cherchait notamment à identifier un conducteur de fourgon blanc, présenté comme un témoin potentiel de la scène.
 
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