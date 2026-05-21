Un poids lourd en feu sur la N154 dans l’Eure, route coupée en pleine nuit

EURE

Un poids lourd a pris feu dans la nuit de mercredi à jeudi sur la N154, à hauteur de Thomer-la-Sôgne, dans l’Eure. L’incident a entraîné la fermeture de la route et la mise en place d’une sortie obligatoire à Chavigny-Bailleul.