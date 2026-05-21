Un poids lourd en feu sur la N154 dans l’Eure, route coupée en pleine nuit

Un incendie s’est déclaré dans un poids lourd dans la nuit de mercredi à jeudi sur la N154, dans l’Eure. L’incident s’est produit vers 2h30 à hauteur de Thomer-la-Sôgne, dans le sens A10 vers A13.
La circulation a été totalement interrompue au niveau du PR 16+300 afin de permettre l’intervention des secours et des services routiers. Une sortie obligatoire a été mise en place en amont, à l’échangeur de Chavigny-Bailleul, au PR 12+734.
La circulation a été totalement interrompue au niveau du PR 16+300 afin de permettre l’intervention des secours et des services routiers. Une sortie obligatoire a été mise en place en amont, à l’échangeur de Chavigny-Bailleul, au PR 12+734.
Une déviation mise en place
Tous les véhicules circulant dans le sens sud-nord ont été contraints de quitter la N154 par la bretelle de sortie de Chavigny-Bailleul. Les circonstances de l’incendie de ce poids lourd n’étaient pas encore connues dans la nuit.
Aucune information sur d’éventuels blessés n’a été communiquée dans l’immédiat.
Aucune information sur d’éventuels blessés n’a été communiquée dans l’immédiat.
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