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Un poids lourd en feu sur la N154 dans l’Eure, route coupée en pleine nuit

EURE


Jeudi 21 Mai 2026 - 07:59

Un poids lourd a pris feu dans la nuit de mercredi à jeudi sur la N154, à hauteur de Thomer-la-Sôgne, dans l’Eure. L’incident a entraîné la fermeture de la route et la mise en place d’une sortie obligatoire à Chavigny-Bailleul.




Un poids lourd en feu sur la N154 dans l’Eure, route coupée en pleine nuit
Un incendie s’est déclaré dans un poids lourd dans la nuit de mercredi à jeudi sur la N154, dans l’Eure. L’incident s’est produit vers 2h30 à hauteur de Thomer-la-Sôgne, dans le sens A10 vers A13.

La circulation a été totalement interrompue au niveau du PR 16+300 afin de permettre l’intervention des secours et des services routiers. Une sortie obligatoire a été mise en place en amont, à l’échangeur de Chavigny-Bailleul, au PR 12+734.

Une déviation mise en place

Tous les véhicules circulant dans le sens sud-nord ont été contraints de quitter la N154 par la bretelle de sortie de Chavigny-Bailleul. Les circonstances de l’incendie de ce poids lourd n’étaient pas encore connues dans la nuit.

Aucune information sur d’éventuels blessés n’a été communiquée dans l’immédiat.
 



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