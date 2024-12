À Rouen, opération anti-drogue sur les quais bas : trois interpellations, 200 g de cannabis saisis

Les forces de l’ordre appuyées par des motards de la police nationale, deux chiens anti-drogue de la brigade cynophile et des fonctionnaires de la police aux frontières (PAF) ont contrôlé vingt-cinq personnes et procédé à trois interpellations, deux pour détention de stupéfiants et une pour un étranger en situation irrégulière sur le territoire français.



Lors de l’opération, deux cents grammes de résine de cannabis ont été saisis.



Des opérations similaires, pas toujours très spectaculaires en terme de résultats, de lutte contre les trafics de drogue les points de deal sont menées régulièrement sur les quais bas