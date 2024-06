A Montivilliers, les rodéos sauvages empêchaient les malades de dormir : interpellations et véhicules saisis

Et mercredi, après avoir rassemblé suffisamment d'éléments et de preuves, les enquêteurs ont interpellé six suspects, quatre âgés de 22 ans, un de 25 ans et un de 16 ans, tous originaires du Havre ou de communes limitrophes. Dans le même temps, les policiers ont saisi leur véhicule respectif, à savoir une Renault Clio RS, une BMW, une Peugeot 206, un scooter et un quad.



Les mis en cause, ceux qui sont majeurs, ont été déférés devant un magistrat du parquet du Havre, à l'issue de leur garde à vue. Le mineur s'est vu notifier une convocation par officier de police judiciaire devant le juge des enfants pour le 18 novembre.