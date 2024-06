A Buchy, six immeubles en proie aux flammes : huit logements et trois commerces impactés

Des moyens importants ont été engagés par le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76), confronté à un violent incendie dans le centre-ville de Buchy, en Seine-Maritime.



Le feu s'est déclaré vers 13 h 30, ce vendredi 7 juin, route de Sommery, et s'est propagé à six immeubles de ville, comprenant deux étages et des combles, accolés les uns aux autres. Les flammes s'échappaient des toitures quand les premiers secours sont arrivés sur place. Trois commerces, en rez-de-chaussée, ont été impactés et huit appartements