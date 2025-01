46 migrants interceptés près de la plage du Puys à Dieppe en Seine-Maritime : une enquête ouverte

Transportés en bus, les migrants ont été conduits au gymnase Léon-Rogé, mis à disposition par la Ville de Dieppe. Sur place, le Service départemental d’incendie et de secours (Sdis) de Seine-Maritime a été chargé d'une évaluation sanitaire de l’ensemble du groupe. Aucun besoin médical urgent n’a été signalé.



Parallèlement, le Centre communal d’action sociale (CCAS) de Dieppe et la Croix-Rouge française ont assuré la distribution de collations et de boissons aux migrants.







Audrey Baconnais-Rosez, sous-préfète de l’arrondissement de Dieppe, s’est rendue sur place pour coordonner les différentes opérations. Son rôle a été essentiel pour assurer la collaboration entre les équipes de secours, les services sociaux et les autorités judiciaires.