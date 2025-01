300 personnes ont rendu hommage à Rouen à la cycliste mortellement blessée par une automobiliste

Mardi dernier, vers 8h45, un véhicule utilitaire conduite par une femme de 47 ans a percuté trois femmes qui circulaient à vélo rue de la République et rue Alsace-Lorraine. L’automobiliste, qui a pris la fuite a été interpellée un peu plus tard par les gendarmes à Buchy, à 30 km de Rouen.



Elle a été mise en examen pour meurtre et tentative de meurtre. Elle a été placée en détention provisoire.



Deux autres femmes, âgées de 29 et 31 ans, ont également été blessées dont une grièvement, dans les mêmes circonstances par la camionnette.