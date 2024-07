300 000€ de cartes Pokémon dérobées dans un entrepôt des Yvelines, un ex-employé derrière les barreaux

La perquisition de son domicile n’a révélé qu’un seul paquet de cartes Pokémon, mais a permis la saisie d’une voiture Golf GTE achetée en espèces en Allemagne et non encore immatriculée à son nom en France. En garde à vue, l’homme de 26 ans et domicilié à Trappes a reconnu les faits sans divulguer la destination des fonds issus de la vente des cartes volées.



Déféré en comparution immédiate, il a été condamné à 12 mois de prison ferme. La Golf a été confisquée, en vue d’une possible réattribution.