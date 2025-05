🛑 Disparition inquiétante d’une adolescente de 15 ans au Perray-en-Yvelines (Yvelines)

Un avis de recherche a été lancé par la police nationale après la disparition inquiétante d’Inès Zeroual, une adolescente de 15 ans, survenue dans la matinée du lundi 5 mai 2025, au Perray-en-Yvelines (Yvelines).La jeune fille n’a plus donné signe de vie depuis cette date. Selon les éléments communiqués par la direction interdépartementale de la police nationale (DIPN) des Yvelines, Inès mesure 1,65 m, est de type nord-africain, de corpulence maigre. Elle a les cheveux châtain foncé, avec des mèches caramel et les yeux marrons.Au moment de sa disparition, elle portait un t-shirt noir, un jean gris foncé, une paire de chaussures noires de marque Vans et un sac à dos noir de marque Eastpak.Toute personne disposant d’informations est invitée à contacter le commissariat de Rambouillet au 01 30 46 27 62