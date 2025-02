​Yvelines. Deux malfaiteurs interpellés après un vol avec violences au magasin Nike à Plaisir

Placé en garde à vue, le conducteur de 29 ans, déjà connu des services de police, a reconnu les faits. Il a été jugé en comparution immédiate le mardi 25 février et condamné à deux ans de prison ferme, avec mandat de dépôt et révocation de cinq mois de sursis. Son permis de conduire a été annulé, avec interdiction d’en solliciter un nouveau avant 18 mois. Il lui est également interdit de porter une arme pendant cinq ans.



Son complice, âgé de 20 ans et sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), a été condamné à 12 mois de prison avec sursis et à une interdiction définitive du territoire français. Le tribunal a renvoyé au 1er juillet 2025 l’examen des demandes d’indemnisation des victime