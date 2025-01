​Une camionnette percute trois cyclistes à Rouen avant de prendre la fuite : deux femmes blessées grièvement

Parmi les victimes, deux femmes présentent des blessures graves, tandis qu’une troisième femme est blessée plus légèrement, indique le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76) qui a mobilisé sur place 14 sapeurs-pompiers avec six engins.



L’action des secours s’est concentrée sur les soins d’urgence et l’évacuation des victimes vers le CHU Charles-Nicolle.



La camionnette impliquée ayant pris la fuite, une enquête est en cours par les services de police pour identifier le chauffard.



Plus d’infos à venir.