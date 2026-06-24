​Canicule : plus de 100 interventions des Samu en une journée en Seine-Maritime

Les effets de la canicule continuent de se faire sentir en Seine-Maritime. Les Samu de Rouen et du Havre ont enregistré 104 interventions directement liées aux fortes chaleurs mercredi, tandis que la préfecture met en garde contre les risques de noyade et les comportements dangereux.