​Canicule : plus de 100 interventions des Samu en une journée en Seine-Maritime

L’activité des services de secours reste soutenue. Selon la préfecture de la Seine-Maritime, les Samu de Rouen et du Havre ont pris en charge 104 situations en lien avec la canicule, contre 86 la veille. De leur côté, les sapeurs-pompiers sont intervenus à 48 reprises pour secourir des personnes victimes de malaises ou de coups de chaleur, sans qu’aucune situation grave ne soit signalée à ce stade.
Au Havre, les policiers sont également intervenus à sept reprises pour des baignades interdites ou des ouvertures sauvages de bornes incendie destinées à créer des points d’eau improvisés. Cette pratique, connue sous le nom de street-pooling, est passible de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, rappellent les autorités.
Au Havre, les policiers sont également intervenus à sept reprises pour des baignades interdites ou des ouvertures sauvages de bornes incendie destinées à créer des points d’eau improvisés. Cette pratique, connue sous le nom de street-pooling, est passible de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, rappellent les autorités.
Vigilance maximale face au risque de noyade
Alors que plusieurs noyades mortelles ont été enregistrées ces derniers jours, la préfecture appelle à la plus grande prudence. Les autorités recommandent de se baigner uniquement dans des zones surveillées et d’entrer progressivement dans l’eau afin d’éviter les chocs thermiques.
La surveillance constante des enfants demeure essentielle, y compris dans les piscines privées où quelques dizaines de centimètres d’eau peuvent suffire à provoquer une noyade.
Les services de l’État rappellent également plusieurs règles de prudence :
* ne pas se baigner en cas de fatigue ou de malaise ;
* éviter toute consommation d’alcool avant la baignade ;
* prévenir un proche avant d’aller se baigner.
La surveillance constante des enfants demeure essentielle, y compris dans les piscines privées où quelques dizaines de centimètres d’eau peuvent suffire à provoquer une noyade.
Les services de l’État rappellent également plusieurs règles de prudence :
* ne pas se baigner en cas de fatigue ou de malaise ;
* éviter toute consommation d’alcool avant la baignade ;
* prévenir un proche avant d’aller se baigner.
Des centaines d’établissements scolaires concernés
Les mesures de protection se poursuivent dans les établissements scolaires. Les sorties et festivités sont annulées ou reportées, sauf lorsqu’elles peuvent se dérouler dans des lieux climatisés ou suffisamment frais. Les activités physiques sont suspendues, à l’exception des activités aquatiques et nautiques.
Selon le recensement effectué mercredi matin par l’Éducation nationale, 265 écoles, collèges et lycées pourraient fermer leurs portes jeudi, tandis que 204 autres établissements adapteront leur fonctionnement, notamment leurs horaires. Les examens prévus en fin de semaine et au début de la semaine prochaine sont, en revanche, maintenus.
Selon le recensement effectué mercredi matin par l’Éducation nationale, 265 écoles, collèges et lycées pourraient fermer leurs portes jeudi, tandis que 204 autres établissements adapteront leur fonctionnement, notamment leurs horaires. Les examens prévus en fin de semaine et au début de la semaine prochaine sont, en revanche, maintenus.
Les dispositifs renforcés pour les personnes les plus fragiles
Sous l’autorité du préfet, les dispositifs d’aide aux personnes sans domicile ou particulièrement vulnérables ont été renforcés depuis le début de l’épisode caniculaire. Les accueils de jour ont élargi leurs horaires, 76 places d’hébergement d’urgence supplémentaires ont été ouvertes, les maraudes intensifiées et des distributions d’eau ainsi que de kits de protection sont organisées. Les équipes sont également mobilisées pour sensibiliser les personnes exposées aux risques liés aux fortes chaleurs et les orienter vers des lieux rafraîchis.
FOCUS – Le « street-pooling » est un délit
Ouvrir une borne incendie pour se rafraîchir n’est pas un simple jeu. Ces équipements sont exclusivement réservés aux interventions des sapeurs-pompiers. Leur ouverture illégale peut provoquer une baisse de pression sur le réseau, compliquer la lutte contre un incendie et constitue une infraction passible de cinq ans de prison et de 75 000 euros d’amende.
Ouvrir une borne incendie pour se rafraîchir n’est pas un simple jeu. Ces équipements sont exclusivement réservés aux interventions des sapeurs-pompiers. Leur ouverture illégale peut provoquer une baisse de pression sur le réseau, compliquer la lutte contre un incendie et constitue une infraction passible de cinq ans de prison et de 75 000 euros d’amende.