Seine-Maritime : un véhicule en feu enflamme la végétation à Saint-Jouin-Bruneval

Un incendie de véhicule a mobilisé d'importants moyens de secours, ce mercredi après-midi, dans la descente du port de Saint-Jouin-Bruneval. Le feu s'est rapidement propagé à la végétation située à proximité.



L'intervention a débuté à 15h45. À leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont constaté qu'un véhicule en flammes avait embrasé les abords de la chaussée. Cinq engins et seize sapeurs-pompiers ont été engagés sur les lieux, aux côtés de la gendarmerie.





Aucune victime n'est à déplorer. Le bilan définitif fait état d'un véhicule détruit et de 400 m² de végétation brûlée.