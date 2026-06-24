Seine-Maritime : un véhicule en feu enflamme la végétation à Saint-Jouin-Bruneval


Un incendie de véhicule a mobilisé d'importants moyens de secours, ce mercredi après-midi, dans la descente du port de Saint-Jouin-Bruneval. Le feu s'est rapidement propagé à la végétation située à proximité.



Mercredi 24 Juin 2026 - 18:13


400 m² de végétation ont été détruits par les flammes - Illustration © Adobe Stock
400 m² de végétation ont été détruits par les flammes - Illustration © Adobe Stock
Un incendie de véhicule a mobilisé d'importants moyens de secours, ce mercredi après-midi, dans la descente du port de Saint-Jouin-Bruneval. Le feu s'est rapidement propagé à la végétation située à proximité.

L'intervention a débuté à 15h45. À leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont constaté qu'un véhicule en flammes avait embrasé les abords de la chaussée. Cinq engins et seize sapeurs-pompiers ont été engagés sur les lieux, aux côtés de la gendarmerie.


Aucune victime n'est à déplorer. Le bilan définitif fait état d'un véhicule détruit et de 400 m² de végétation brûlée.

400 m² de végétation détruits

Les secours ont procédé à l'extinction du véhicule puis au noyage de la zone brûlée afin d'éviter toute reprise du feu. Au total, près de 400 m² de végétation ont été parcourus par les flammes.

Pendant toute la durée de l'intervention, la circulation a été interrompue dans le sens de la descente vers le port et régulée par les gendarmes.


Tags : faits divers, incendie, Saint-Jouin-Bruneval, Seine-Maritime


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