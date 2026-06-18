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Val-de-Reuil : une septuagénaire grièvement blessée après avoir été percutée par un camion frigorifique

EURE


Jeudi 18 Juin 2026 - 17:52

Une femme de 74 ans a été grièvement blessée, ce jeudi en fin de matinée, sur la place des Quatre-Saisons à Val-de-Reuil. Elle a été héliportée vers le CHU de Rouen




L'accident s'est produit sur la plavce des Quatre Saisons - Illustration © Google Maps
L'accident s'est produit sur la plavce des Quatre Saisons - Illustration © Google Maps
Une piétonne de 74 ans a été percutée par un poids lourd frigorifique de 19 tonnes, ce jeudi, peu après 12 heures, à Val-de-Reuil, dans l’Eure. L’accident s’est produit sur la place des Quatre-Saisons, dans des circonstances qui restent à déterminer.

Grièvement blessée, la victime a été prise en charge sur place par les sapeurs-pompiers et une équipe du Smur. Les premiers soins d’urgence lui ont été prodigués avant son évacuation médicalisée vers le CHU Charles-Nicolle de Rouen.

Une enquête pour préciser les circonstances

Compte tenu de la gravité de son état, Viking 76, l’hélicoptère du Samu de Seine-Maritime, a été mobilisé pour assurer son transport vers l’établissement hospitalier rouennais.

L’intervention a mobilisé huit sapeurs-pompiers. Les services de police étaient également présents sur les lieux afin de procéder aux premières constatations et d’établir les circonstances précises de l’accident.




Tags : accident, Camion, enquête, Eure, Piéton, Val-de-Reuil

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