Val-de-Reuil : une septuagénaire grièvement blessée après avoir été percutée par un camion frigorifique

Une piétonne de 74 ans a été percutée par un poids lourd frigorifique de 19 tonnes, ce jeudi, peu après 12 heures, à Val-de-Reuil, dans l’Eure. L’accident s’est produit sur la place des Quatre-Saisons, dans des circonstances qui restent à déterminer.



Grièvement blessée, la victime a été prise en charge sur place par les sapeurs-pompiers et une équipe du Smur. Les premiers soins d’urgence lui ont été prodigués avant son évacuation médicalisée vers le CHU Charles-Nicolle de Rouen.